Пилоты называют их самыми экстремальными точками приземления на планете. Чтобы посадить самолет в этих аэропортах, недостаточно опыта – нужны специальные лицензии, уверенность и идеальные погодные условия.

Паро, Бутан

Аэропорт, окруженный Гималаями, находится в узком ущелье, где отсутствуют современные радары. Посадка здесь возможна только при дневном свете и в хорошую погоду. Всего 44 пилота в мире сертифицированы на выполнение рейсов в Паро.

Куршевель, Франция

На знаменитом горнолыжном курорте взлетно-посадочная полоса длиной всего 537 метров и идет под уклон. Здесь нет огней, а большую часть года полоса покрыта снегом и льдом. В 2019 году один из самолетов не справился с посадкой и вылетел за пределы полосы.

Почему бортпроводники сидят спиной по ходу полета

Лукла, Непал

Этот аэропорт обслуживает туристов, направляющихся к Эвересту. Полоса длиной менее 500 метров начинается у обрыва и заканчивается горной стеной. Навигационного оборудования нет, ветер резкий и непредсказуемый.

Подробнее об этом остальных аэропортах рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.