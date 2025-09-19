В Аланье бушует мощный лесной пожар. В районе Алиэфенди вчера вечером, 18 сентября, около 22:00 вспыхнул огонь. Из-за ветра огонь стремительно распространился и до рассвета охватил три района – жители нескольких домов были эвакуированы. Туристы, отдыхающие в местных отелях, поделились c ТourDom.ru, какая сейчас обстановка на известном турецком курорте.

«Тушат с воздуха, вертолеты летают с ночи везде: над морем, над отелями. Дым не осел, поэтому запах гари пока не ощущается. Продолжают усиленно тушить лес, но ситуация уже значительно лучше – небо уже не так сильно заволокло дымом и можно видеть авиацию. Пока что на отдых не влияет. Все работает в обычном режиме», – рассказал отдыхающий в отеле Kırbıyık Resort Hotel 5*.

По официальной информации, жертв и пострадавших среди людей нет. Однако природа понесла огромный урон. Местные СМИ сообщают, что эпицентр пожара находился в районе Карджыгак. В районе ЧП по-прежнему продолжаются перебои с электроснабжением, а у туристов возникают сложности со связью – многие не могут дозвониться до своих родных, отдыхающих в этом районе.

«Было немного тревожно, но эвакуации в нашем отеле не объявляли, никаких предупреждений о том, что нельзя покидать отель и открывать окна, тоже не было. Все кафе и рестораны работают в прежнем режиме», – рассказал гость еще одной гостиницы.

«Мы в Махмуте. Вспыхивает огонь снова там, где уже потушили». «Продолжают тушить, но несколько часов назад вертолетов было штук шесть. А сейчас три-четыре. Видимо, меньше огонь», – предполагают в соцсетях туристы.

Всего, по официальной информации, в трех провинциях для тушения задействовано 14 пожарных самолетов, 20 вертолетов, 153 автоцистерны и более 800 пожарных.

