Без виз и бумажной волокиты: топ стран, куда россияне могут улететь хоть завтра

С 15 сентября 2025 года российские туристы могут летать в Китай без оформления визы. Поездки стали проще, быстрее и дешевле – эксперты обещают резкий рост интереса к азиатскому направлению. «ФедералПресс» рассказывает, что изменится и какие еще страны готовы принимать россиян без виз.

Новый порядок въезда: теперь только по загранпаспорту

Министерство иностранных дел Китая объявило о запуске годового тестового режима: с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года россиянам для въезда будет достаточно загранпаспорта. Подойдут обычные документы сроком действия 5 или 10 лет, служебные и дипломатические паспорта под действие «безвиза» не подпадают.

Чтобы избежать проблем на границе, туристам советуют заранее проверить срок действия паспорта – он должен быть действителен еще как минимум шесть месяцев с даты возвращения. А чтобы подтвердить цель поездки, лучше иметь при себе бронь отеля, обратные билеты или ваучер туроператора.

Что дает отмена визы

Раньше оформление визы стоило от 6 до 15 тысяч рублей и требовало личного визита в визовый центр. Теперь эти расходы исключены. Туроператоры уверены: спрос на поездки в Китай вырастет на 30–40 %.

Эксперты считают, что введение безвизового режима сделает поездки в Пекин и Шанхай такими же простыми, как в Турцию, и приведет к двукратному росту туристического потока. По их мнению, нововведение особенно заметно скажется на спонтанных поездках и на жителях регионов, где нет визовых центров.

Куда поехать в Китае

Лидером по популярности у россиян является остров Хайнань с его пляжами и шопингом в зоне беспошлинной торговли. Любителям экскурсий подойдут Пекин и Шанхай. Чэнду называют «столицей панд», а Сиань – городом терракотовой армии.

Стоимость тура в Пекин на 5–6 дней – от 110 тысяч рублей с перелетом, проживанием и экскурсиями. Десятидневный маршрут по шести-семи городам стоит от 210 тысяч, а тур по югу страны на 18 дней обойдется примерно в 12 тысяч долларов на человека.

О чем нужно помнить

Путешественникам лучше подготовиться заранее:

в Китае заблокированы многие привычные сервисы, включая Google и WhatsApp – нужен VPN;

английский язык редко используется за пределами туристических зон, поэтому скачайте офлайн-переводчик;

расчеты в основном безналичные – работают Alipay и WeChat Pay, которые теперь принимают и иностранные карты.

Где еще не нужны визы

Россияне могут ездить без визы в 78 стран, а еще в около 40 стран визу можно получить прямо на границе. Вот самые востребованные направления:

Турция – до 60 дней. Осенью пляжный отдых идеально сочетается с прогулками по Стамбулу или полетами на воздушных шарах в Каппадокии.

Сербия – до 30 дней. Популярны Белград и Нови-Сад, где много крепостей и уютных кафе.

Черногория – до 30 дней. Летом едут на побережье, осенью – к Скадарскому озеру.

Беларусь – до 90 дней, можно въехать даже по внутреннему паспорту.

Грузия – до 360 дней. Столица Тбилиси, монастыри Мцхеты и пляжи Батуми ждут туристов круглый год.

Вьетнам – до 45 дней без визы, до 90 дней – с электронной визой.

ОАЭ – до 90 дней. Дубай и Абу-Даби – лидеры по количеству туристов.

Доминикана – до 60 дней. Лучшие пляжи – Пунта-Кана и Самана.

Путешествия с российским паспортом

Даже без загранпаспорта можно уехать в Армению (на срок до 180 дней), Казахстан, Кыргызстан, Абхазию или Южную Осетию (на срок до 90 дней). Для поездки в Армению на машине все же понадобится загранпаспорт. Если хочется экзотики – Египет, Камбоджа, Танзания, Шри-Ланка и Непал оформляют визу прямо в аэропорту за 25–60 долларов.

