Прямые рейсы в Нячанг из Петербурга начнутся позже
В Санкт-Петербурге туристы ждут рейсов во Вьетнам. Программа Pegas на рейсах авиакомпании Nordwind в Нячанг дебютировала в летнем сезоне, продолжение планировалось и в зимнем расписании. Продажи туров с вылетом зимой-2025/2026 начались по раннему бронированию. Однако на днях стало известно, что новогодних вылетов не будет и самолеты отправятся на вьетнамский курорт во второй половине января.
Pegas объявил турагентствам новую дату возобновления рейсов – 22 января. Они будут выполняться с периодичностью один раз в 10–12 дней. Туристам, которые купили туры с вылетом до этой даты, в туроператоре предложили перебронироваться на другое направление, перенести поездку или вернуть деньги.
Причину корректировки программы туроператор не назвал. Турагенты предполагают, что спрос на туры в регионе оказался недостаточным:
«Возможно, организатор понял: программа скорее убыточная, чем доходная. Да и из Москвы наверняка заполнить самолеты легче».
В зимнем сезоне у туристов из Петербурга большой выбор туров на зарубежные курорты. Вьетнаму приходится конкурировать с Египтом, Таиландом, Китаем (о. Хайнань), ОАЭ. Например, до Шарм-эль-Шейха и Хургады туристы могут добраться из Пулково на самолетах «Аэрофлота», AlMasria, Air Cairo, Sky Vision Airlines. В Бангкок заявлены вылеты нацперевозчика, на Пхукет – «Икара». Туры в ОАЭ туроператоры формируют с перелетом flydubai. Наконец, в продаже турпакеты на Хайнань на базе прямых рейсов «Аэрофлота».
«Чтобы менеджеры успешно продавали туры во Вьетнам, направление желательно продвигать – проводить рекламные туры, давать больше информации, – считает один из турагентов, с которым пообщался корреспондент “ТурДома”. – Наши клиенты чаще бронируют зимой Египет. А также Хайнань, поскольку цены интересные, еще привлекает безвизовый формат: теперь можно слетать в Пекин. На Новый год хорошим спросом пользуются Эмираты и Мальдивы».