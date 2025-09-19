Турэксперт назвал зарубежные курорты для отдыха в ноябре

Гендиректор Space Travel Артур Мурадян рассказал, на каких заграничных курортах можно отдохнуть в осенние праздники — 2, 3 и 4 ноября.

В разговоре с «Бизнес Online» эксперт рекомендовал рассмотреть несколько стран с тёплым климатом. Это Арабские Эмираты и Египет, а также Мальдивы, Маврикий и Сейшелы.

«И, безусловно, Юго-Восточная Азия — Таиланд и Вьетнам представляют прекрасную возможность открыть купальный осенне-зимний сезон», — заметил эксперт.

Ранее пиар-директор Tez Tour Жанна Богачева в беседе с НСН рассказала, что предстоящей зимой самыми привлекательными зарубежными направлениями для отдыха у россиян станут Мальдивы, Таиланд и Вьетнам.