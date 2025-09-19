Девушка отсудила у турфирмы 500 тыс. рублей из-за несостоявшегося отпуска в Дубае

Жительнице Москвы должны выплатить более полумиллиона рублей из-за несостоявшегося отпуска в Дубае. Девушка хотела отдохнуть за границей и купила тур, однако потом его отменили, а деньги не вернули. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

— Девушка планировала отдохнуть в четырехзвездочном отеле ОАЭ. Туроператор подтвердил бронь и взял предоплату 233 тысячи рублей. За день до вылета ей сообщили, что поездка не состоится, а деньги ей никто не вернет. Туроператор, взявший полную оплату тура, просто перестал выходить на связь, — говорится в публикации.

Обманутая девушка обратилась в суд. Там москвичку признали потерпевшей стороной. Туроператор по решению суда должен выплатить девушке свыше полумиллиона рублей в качестве компенсации.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если ожидания от отелей не совпали с реальностью. В первую очередь, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, следует задокументировать расхождения с обозначенными на стадии бронирования условиями. Он также добавил, что туроператор может оперативно рассмотреть вопрос о переселении туристов в другую гостиницу, если будет установлен факт поломки технического оборудования в отеле.