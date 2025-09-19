Гидробиолог объяснил появление акул у пляжей Египта

Акул заметили в прибрежных водах Египта: в Хургаде и Макади-Бэй на три дня закрывали пляжи, туристов просили соблюдать меры предосторожности и не купаться. Однако сейчас прибрежные зоны вновь открыты для посещения. Подробнее — в материале MIR24.TV.

Сергей Синельников Гидробиолог, сотрудник Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» и Института биологии внутренних вод (ИБВВ) РАН Появление акул в прибрежных водах Египта — явление регулярное. Если посмотреть прессу от 2010 года, то акулы каждый год появляются у берегов разных морей всего земного шара. Эти рыбы живут в морях и им свойственно плавать по всей акватории, как они и поступали за много миллионов лет до появления человека. На мелководье они охотятся, заплывают туда в погоне за косяками рыб, а некоторые акулы на мелководье размножаются.

Ранее один из Telegram-каналов выступил с утверждением о нашествии акул у берегов Хургады и Макади-Бэй. РИА Новости, со ссылкой на собственный источник в туристической сфере на курорте, сообщило, что несколько пляжей Макади-Бэй, расположенного к югу от Хургады, на минувшей неделе три дня не работали. Предположительно, это было связано с появлением акулы.

Если вы встретили акулу в море, специалисты советуют не паниковать и сохранять спокойствие: акула может атаковать в случае, если человек будет активно бить в воде руками и ногами. Опытные дайверы советуют просто лечь на воду и как можно меньше двигаться.

Отметим, что последний случай нападения акулы на людей в Египте был зафиксирован два года назад: в Хургаде тигровая акула атаковала 23-летнего российского туриста. Хищник напал несколько раз, и вторая атака стала для отдыхающего смертельной.