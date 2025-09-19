Туристам в Сибири предложили «допандемийный» ассортимент туров за границу

Из Новосибирска на осенне-зимний сезон авиакомпании предлагают богатый выбор рейсов по туристическим маршрутам. Такого ассортимента, пожалуй, не было даже в допандемийные годы, говорят в турагентствах столицы Сибири.

На один только вьетнамский курорт Нячанг, в аэропорт Камрань заявлены полетные программы Nordwind, «Аэрофлота» и AZUR air. С начала ноября к ним добавится еще и чартерная цепочка AZUR air на остров Фукуок – прежде туристов туда доставляли стыковочными рейсами через Казахстан.

В Таиланд предлагается выбор рейсов на Пхукет, в Бангкок и Утапао – аэропорт Паттайи. В ставший безвизовым Китай – перелеты в Пекин и на курортный остров Хайнань. На маршрут в индийский Гоа с 1 октября встает «Аэрофлот». Red Wings с ноября повезет туристов чартерами на Шри-Ланку, в аэропорт Маттала. На египетском направлении к цепочке AZUR air в Шарм-эль-Шейх добавилась программа той же авиакомпании в Хургаду. У туроператоров блоки мест на рейсах в ОАЭ flydubai и S7 Airlines, летать можно ежедневно. Кроме того, S7 оставит на зиму один прямой рейс в неделю из Новосибирска в Анталью – квота на бортах есть у крупного туроператора, он формирует туры. На вопрос «Чего вам не хватает для полного туристического ассортимента?» в Новосибирске отвечают: «Ну разве что прямых вылетов на Мальдивы».

Вместе с тем в некоторых турагентствах города опасаются снятия или снижения частоты рейсов по отдельным полетным программам в ходе зимнего сезона: «Если начнется “оптимизация” из-за недостаточной загрузки, придется решать вопросы с возвратами денег за туры, предлагать туристам альтернативы». Впрочем, тревогу разделяют не все. «Из аэропорта Толмачево летают на отдых не только новосибирцы, но и весь регион – жители Барнаула, Новокузнецка, Томска, Омска. К тому же спрос, особенно на Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку, ОАЭ, Египет, очень активный. А на новогодние даты бронирования начались еще летом», – рассказали порталу «ТурДом» в одном из турагентств. А вот другой острый вопрос – хватит ли туристам гостиничных номеров на островных курортах Вьетнама и Таиланда – беспокоит всех наших новосибирских собеседников: «Гостиничная база на Фукуоке не столь обширна, а рейсов со всей России поставлено много. Не исключен дефицит мест, особенно на высокие зимние даты. Та же проблема может быть и на таиландском Пхукете».

Ранее мы писали, почему турагентов Москвы не только радует, но и тревожит повышенный спрос на туры за границу, наблюдающийся в столице в сентябре.