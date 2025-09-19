Сколько туров забронировано на Новый год в Белоруссию

Практически все туры на Новый год в Белоруссию забронированы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин в рамках бизнес-форума «Минск и Москва: новый драйвер развития».

«Сегодня экскурсионные туры в Москву пользуются особым спросом. Мы отмечаем также огромный спрос на туры выходного дня в Белоруссию. Мне коллеги сказали, что уже практически все туры на Новый год в Белоруссию забронированы. Поэтому предлагаю вам за оставшееся время воспользоваться возможностью и все-таки получить шанс посетить (города Белоруссии – прим. Агентства «Москва»)», – сказал Черемин.

Он напомнил, что в прошлом году был установлен абсолютный рекорд по туристическому потоку из республики.

«Около миллиона белорусов посетили Москву, Российскую Федерацию. А всего в целом 6 млн россиян и белорусов совершили взаимные поездки в Россию и Белоруссию с деловыми, личными и туристическими целями», – добавил руководитель департамента.

Черемин выразил надежду на то, что те, кто приезжал в российскую столицу с деловыми целями, воспользовались возможностью посетить исторические места и достопримечательности.