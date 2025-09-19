Названо направление, которое выбирают москвичи для осеннего отдыха

В этом сезоне москвичи чаще отправляются в отпуск вместе с детьми. Стало известно, где жители столицы планируют провести осенние каникулы.

В сравнении с прошлым годом москвичи активнее бронируют туры на осенние каникулы. Так, спрос на поездки за границу в период с 28 октября по 4 ноября вырос на 25%.

При этом самым популярным направлением стал Минск. Также москвичи планируют провести осенние каникулы в Бресте, Дубае, Гродно и Ташкенте.

Востребованность российских направлений выросла на 5%, сообщает сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Популярностью пользуются Санкт-Петербург, Краснодарский край и Калининградская область. В тройку лидеров не вошли Татарстан, Московская область, Ставропольский край, Ярославская, Владимирская, Нижегородская и Тульская области.

