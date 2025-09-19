Бизнес Таиланда видит большой потенциал в развитии сотрудничества с Россией

БАНГКОК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Представители бизнес-сообщества Таиланда видят большой потенциал в развитии экономического сотрудничества с Россией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили таиландские участники программы Россотрудничества "Новое поколение", принявшие участие в Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходил во Владивостоке 3-6 сентября.

"Между Таиландом и Россией уже на протяжении более 125 лет складываются добрые отношения. Я ощутил это на самом форуме, где у меня была возможность пообщаться с многими российскими предпринимателями, которые заинтересованы в установлении деловых связей с Таиландом. А я, в свою очередь, вижу большие возможности для налаживания такого сотрудничества. На примере туристической отрасли мы видим, как много российских туристов приезжают в Таиланд - почти 2 млн ежегодно. Однако пока мало тайцев приезжают в качестве туристов в Россию. Вот здесь есть потенциал для развития в плане привлечения в Россию большего числа туристов из Таиланда. С другой стороны, на рынке недвижимости в Таиланде есть большой спрос со стороны российских инвесторов, особенно быстро растет рынок на Пхукете. В этой связи я собираюсь построить жилые дома на Пхукете и в Паттайе, ориентированные на иностранцев, чтобы россияне чувствовали себя здесь как дома", - сказал управляющий директор компании Think Global Киттипхон Бунмыанг.

Некоторые таиландские участники ВЭФ заинтересовались российскими технологиями производства и применения экологически чистых и устойчивых материалов для строительства. "После завершения форума я привез в Таиланд много идей по поводу применения таких материалов, которые мы вскоре обсудим с моим руководством", - добавил инженер-технолог Пассакон Сонпрасан.

Бангкок ближе европейских столиц

Посол России в Таиланде Евгений Томихин, принявший в российском посольстве в Бангкоке таиландских участников ВЭФ, отметил активную роль Российского-Таиландского делового совета, "который второй раз подряд инициировал проведение бизнес-диалога "Россия - Таиланд". "Я хотел бы отметить субстантивные обсуждения, которые состоялись в рамках этой сессии. Сейчас всех интересует цифровая и креативная экономика, энергетика, в том числе атомная, сельское хозяйство и торговля. Большой интерес участников был к образованию и культурным связям. Все говорят о туризме. Мы сейчас занимаем четвертое место по объему турпотока в Таиланд после Китая, Малайзии и Индии. К концу года может получиться около 2 млн туристов из России. Это много для такого направления, как Таиланд, хотя сегодня в шутку мы говорим, что до Бангкока из Москвы долететь быстрее, чем до любой европейской столицы", - сказал российский дипломат.

Томихин выразил уверенность, что после завершения ВЭФ практика деловых контактов между российскими и таиландскими предпринимателями будет продолжена. "Хотел бы отметить, что на конец ноября запланирован большой многопрофильный бизнес-форум на Пхукете под эгидой Российского-Таиландского делового совета", - указал собеседник агентства.

В рамках деловой программы ВЭФ в этом году прошло более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.