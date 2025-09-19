Для российских туристов в китайском Хэйхэ подготовлено более 600 гостиниц

Китайский город Хэйхэ, расположенный на границе с российским Благовещенском, подготовил инфраструктуру для приёма большого числа российских туристов в связи с введением безвизового режима. В городе функционирует более 600 гостиниц, обладающих общим номерным фондом свыше 13 тысяч единиц.

Согласно данным, опубликованным в газете «Хэйхэ Жибао», в Хэйхэ расположено 640 объектов гостиничного хозяйства, включающих 13 234 гостиничных номера и 23 113 койко-мест. Одиннадцать гостиниц предоставляют услугу возврата налога на добавленную стоимость (НДС) за приобретённые товары, которой с начала года по август текущего года воспользовались 289 туристов.

С 15 сентября текущего года для граждан Российской Федерации введён безвизовый режим въезда в Китай. Согласно данному режиму, российские туристы могут въезжать в страну по заграничным паспортам и пребывать на территории Китая до 30 дней. Введение данного нововведения привело к увеличению пассажиропотока через пункт пропуска «Благовещенск».