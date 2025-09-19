«Для русского человека это дикость». Блогерша рассказала о визите в Китай

Путешествующая по миру россиянка описала Китай словами «для русского человека это дикость». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Тревел-блогерша рассказала, что в общественных туалетах Пекина установлены сканеры распознавания лиц, которые выдают ровно 60 сантиметров туалетной бумаги за один раз. При этом система ставит лимит на использование рулона для каждого человека. Такие строгие меры ввели из-за того, что китайцы массово воровали средства гигиены из санузлов.

«Теперь кража туалетной бумаги стала технически невозможной, зато каждый поход в туалет попадает в базу данных», — отметила туристка.

Еще одна удивительная для российского путешественника цифровая система в КНР — социальный рейтинг. Каждый гражданин этой азиатской страны при рождении получает 1000 баллов, а затем теряет их при правонарушениях или покупке алкогольных напитков, а получает бонусы за общественно полезные дела. Людей с низким рейтингом называют «лишившимся социального доверия». Помимо этого, в стране установлено более 600 миллионов камер видеонаблюдения, а штрафы азиатам присылают в единый мессенджер WeChat.

Также китайцы постоянно перерабатывают и остаются допоздна из-за культурных предрассудков: работник, который уходит вовремя домой, считается ленивым. Из-за этого в Китае повсеместно распространен дневной сон.

«В обеденный перерыв офисы превращаются в общежития: кто спит на столе, кто под столом, кто в коридоре на картонках», — добавила блогерша.

Ранее россиянин побывал в Китае и описал впечатления словами «всем на тебя абсолютно наплевать». Турист признался, что был убежден, будто Китай — лучшая страна не только для коротких поездок, но и для переезда. Однако он покинул Поднебесную после шести месяцев проживания.