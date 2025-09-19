Британский МИД предупредил туристов о рисках в Турции

Британское внешнеполитическое ведомство выпустило подробные рекомендации для путешественников, направляющихся в Турцию, обратив особое внимание на необходимость соблюдения мер предосторожности.

Несмотря на популярность турецких курортов среди международных туристов, сохраняются определенные риски, требующие повышенной бдительности. Наиболее актуальными проблемами остаются карманные кражи в многолюдных местах и распространение некачественного алкоголя.

В предупреждении отдельно отмечается опасность употребления спиртных напитков местного производства, особенно приобретенных у уличных торговцев. Зафиксированы многочисленные случаи тяжелых отравлений метанолом в Стамбуле и Анкаре, некоторые из которых привели к летальным исходам. Специалисты рекомендуют покупать алкоголь исключительно в лицензированных магазинах и известных заведениях, избегая сомнительных точек продаж.

МИД также советует туристам делать копии документов и страховых полисов, храня их отдельно от оригиналов. В случае утери или кражи это значительно упростит процедуру получения помощи в консульстве или посольстве.

Особую осторожность следует проявлять в местах массового скопления людей — на рынках, вокзалах и популярных достопримечательностях, где наиболее высока вероятность стать жертвой карманников или мошенников.