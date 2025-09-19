«Тут творится все, что обычно запрещено». Россиянин описал пляж Турции

Российский путешественник побывал в Турции и описал местный пляж словами «тут творится все, что обычно запрещено». Об этом он рассказал в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

По сообщению автора публикации, из развлечений на турецком побережье присутствует то, что можно встретить и на отдыхе в Сочи: катание на банане, яхте или с парашютом. При этом активный отдых предпочитают как мужчины, так и женщины. Отпуск они чаще всего проводят на берегу города Бодрум.

Россиянин подчеркнул, что турчанки «ни в чем себе не отказывают» и употребляют много алкогольных напитков. Они не стесняются танцевать на барной стойке или курить кальян.

«Если в поле их зрения попадает джакузи, то можно быть уверенным, что через минуту подвыпившие красавицы уже окажутся в нем. При чем не одни, а в компании мужиков», — отметил тревел-блогер.

Купаются жительницы Ближнего Востока как в раздельных купальниках, так и в полностью закрытых. Также местные девушки — довольно простые в общении.

«Если они попадают в объектив камеры, то сразу начинают радостно улыбаться и махать руками. Здесь нет такого, что на тебя будут косо смотреть», — добавил мужчина.

Ранее российский путешественник побывал в Словении и описал местных девушек фразой «любят мини-шорты». По словам автора публикации, словенские девушки очень общительны и легко соглашаются на знакомство.