Отправляемся в Китай: что нужно знать о сроке действия загранпаспорта

У российских туристов, собирающихся в Китай по безвизу, возникают вопросы о требованиях к сроку действия загранпаспортов. Одна из наших соотечественниц вспомнила, что для оформления визы в КНР требовалось, чтобы удостоверение личности было годно не менее 6 месяцев на момент обращения. Перед своей поездкой она обнаружила, что действие ее загранпаспорта заканчивается через 6 месяцев и 4 дня. Это ее насторожило – не возникнет ли проблем при прохождении паспортного контроля.

Вопрос закономерный, ведь и для въезда в безвизовые ОАЭ и Турцию минимальный срок действия паспорта прописан и исчисляется также в месяцах – 6 в первом случае и 4 во втором. Но еще больше заставил волноваться комментарий Посольства России в КНР, согласно которому на момент предполагаемого выезда из Китая срок действия заграничного паспорта должен составлять все те же 6 месяцев, и не меньше.

Но, как выяснилось, для посещения Китая по безвизу все же установлены более либеральные правила. Как сообщили в Генконсульстве КНР в Санкт-Петербурге, гражданам России необходим общегражданский загранпаспорт, действительный как минимум в течение срока предполагаемого пребывания в Китае. Количество месяцев значения не имеет.

При этом, кроме паспорта, другие документы при пересечении границы не нужны, хотя и не помешают – чтобы подтвердить цель поездки.

«Китайское правительство не требует от иностранцев, пользующихся безвизовым режимом, заранее приобретать медицинскую страховку, но при этом рекомендуется иметь при себе такие документы, как приглашения, авиабилеты и бронирование жилья, в качестве доказательства, соответствующего цели въезда в Китай», – отметили в генконсульстве.

