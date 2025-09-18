Москвичи устроили ажиотаж вокруг заграничных туров

Руководитель одной из сетей турагентств с тремя десятками офисов в Москве поделился с порталом «ТурДом» наблюдением: туры в сентябре продаются необычно активно для первого осеннего месяца.

«Это, конечно, радует, но одновременно и тревожит», – рассказал наш собеседник.

Он предполагает, что те, кто планировал покупать туры в октябре-ноябре, решили сделать это пораньше. А так как в целом число собирающихся отправиться на отдых вряд ли увеличивается, то в следующие месяцы клиентуры станет заметно меньше. Турагенты заинтересованы в более-менее равномерном спросе, без резких взлетов и падений. Перегруженность менеджеров объемами работы сказывается на ее качестве. А в периоды спада продаж руководству приходится ломать головы, как занять сотрудников, кроме того, их зарплата включает проценты от реализации – люди теряют в доходах.

Топ-менеджеры двух московских сетей турагентств, к которым мы обратились за комментариями, подтвердили: сентябрьские продажи туров примерно на 20% выше, чем в том же месяце годом ранее, и практически не уступают августовским. Одно из возможных объяснений активизации спроса – снижение процентных ставок в банках. Те, кто копил финансовый «жирок» на депозитах, начинают из них выходить, а полученный доход тратят в том числе и на отдых. Другая версия связана с ожиданиями ослабления рубля. Доллар постоянно рос с начала сентября и на пике, 12-го числа, превышал отметку в 85 руб. Затем курс стал снижаться и стабилизировался в районе 83 руб., но не исключено, что это ненадолго. В СМИ постоянно говорят о переоцененности российской нацвалюты, о давлении слишком крепкого рубля на бюджет, прогнозируют 90 руб. за доллар и выше на горизонте нескольких месяцев. Вероятно, многие туристы предпочитают не ждать реализации такого сценария и торопятся купить туры за границу на более выгодных условиях.

Что касается пиков и провалов спроса, руководители агентских сетей соглашаются: проблема есть. Впрочем, по мнению одного из наших собеседников, сейчас она не столь остра, как еще несколько лет назад.

«В отдельные годы объемы бронирований зимой были в разы меньше, чем летом. А теперь разница не превышает 50%, спрос по году стал более равномерным. Вспомним, какие активные ранние продажи на летний сезон были в январе», – говорит специалист.

По его словам, обеспечивать относительно равномерной загрузкой менеджеров стало проще, как и распределять рекламные бюджеты по году (в периоды спада спроса турагентам приходится вкладывать значительно больше денег в продвижение туров. – Ред.).

