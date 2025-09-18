Во время подготовки ко взлету пассажиры часто слышат короткие команды экипажа – одна из них звучит как «кросс-чек».

Команда cross-check переводится как «перекрестная проверка». Она означает, что после выполнения определенных процедур один член экипажа проверяет действия другого. Это может касаться, например, положения дверей самолета. После команды arm doors and cross-check бортпроводники переводят двери в положение «armed», при котором при эвакуации автоматически активируется надувной трап. Затем каждый сотрудник должен убедиться, что его коллега на противоположной двери сделал то же самое.

Такая система двойного контроля помогает исключить человеческий фактор, снизить риск ошибок и сделать полет безопаснее. Подобные команды используются на каждом рейсе в любой авиакомпании, независимо от маршрута и длительности полета.

Подробнее об этом рассказал в своем видео пилот @starflyerpilot.