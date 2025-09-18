Библио-Глобус открыл продажу туров в Египет из Краснодара

В системе онлайн-бронирования туроператора Библио-Глобус вчера появились туры в Египет с прямым перелетом «Аэрофлота» из возобновившего работу аэропорта Краснодара. Таким образом, туристы получат четвертое зарубежное направление с отправлением из Пашковского в дополнение к Турции, ОАЭ и Армении.

Как мы уже сообщали ранее, в Шарм-эль-Шейх авиакомпания начнет летать с 8 октября по средам и субботам, а в Хургаду – с 9-го по четвергам и воскресеньям. Время вылета дневное, в Хургаду аэробусы А320 будут отправляться в 15:40 и в 12:50, в Шарм-эль-Шейх – в 15:15 и 14:40. В пути туристы проведут чуть меньше 4 часов. По данным систем бронирования, пассажирам будет доступен перелет и в бизнес-классе.

В туроператоре пояснили, что на сайте «Аэрофлота» продажи билетов на эти рейсы не будет, все самолеты планирует загружать Библио-Глобус.

Что касается стоимости отдыха, недельный тур в Хургаду с вылетом 9 октября и проживанием в 4* отеле на all inclusive можно заказать за 80 тыс. руб. на двоих (Mirage Bay Resort & Aquapark). Если выбирать из 5* гостиниц, стоимость туров начинается от 107 тыс. руб. (AMC Royal Hotel & Spa).

8-дневный отдых в Шарм-эль-Шейхе обойдется как минимум в 86 тыс. на двоих при бронировании 4* отеля (Swiss Heaven Sharmen Inn) и в 114 тыс. при заказе 5* (Amarina Sun Resort & Aquapark).

У туристов из Краснодарского края и ближайших областей теперь большой выбор. Помимо Египта, они могут также отправиться в Анталью, забронировав тур у любого из четырех операторов – Anex, Fun&Sun, Pegas или «Интуриста». Рейсы по этому маршруту заявили Southwind и AZUR air. Из Пашковского доступны также вылеты в Дубай, Стамбул и Ереван.