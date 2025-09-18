Специалист рассказал о туристических достопримечательностях Китая

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко выразил мнение, что отмена виз открывает новые горизонты для российских туристов, желающих посетить Китай. К примеру, в Шанхае путешественников ждёт знакомство с футуристической архитектурой, включая телебашню «Восточная жемчужина».

© unsplash

В Пекине гости могут увидеть исторические памятники, в том числе Великую Китайскую стену и Летний дворец, а также попробовать знаменитую утку по-пекински, отметил он в беседе с NEWS.ru.

Сиань привлекает уникальной Терракотовой армией, созданной императором Цинь Шихуанди.

Китай — это технологии и будущее, уверен эксперт.

«Туристам стоит обязательно посмотреть китайскую Кремниевую долину, а также совершить экскурсию в мир высоких технологий и скоростей и прокатиться на самом быстром поезде — маглеве (поезд на магнитной подушке. — RT) в Шанхае», — подытожил Щербаченко.

Ранее пиар-директор Tez Tour Жанна Богачева в беседе с НСН рассказала, что предстоящей зимой самыми привлекательными зарубежными направлениями для отдыха у россиян станут Мальдивы, Таиланд и Вьетнам.