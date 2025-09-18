Россиянам готовят тройной фильтр на шенген

Получить шенгенскую визу для граждан России в ближайшее время станет в разы сложнее. Европейский союз готовит новые, более жесткие рекомендации по выдаче виз, а консульства стран, до сих пор считавшихся лояльными, готовятся отказывать до трети заявителей. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash на основе полученной от крупных турагентств информации.

На фоне роста числа российских туристов в 2024 году, в Брюсселе всерьез обсуждают дальнейшее ужесточение правил. Европейская комиссия уже готовит новые рекомендации для стран-членов ЕС, которые, как ожидается, будут представлены до конца года и предложат более строгие критерии для выдачи виз россиянам. Эти меры могут стать частью 19-го пакета санкций против России.

По данным российских турагентств, количество выдаваемых шенгенов может сократиться в три раза. Если в 2024 году доля отказов составляла всего 7,5%, то скоро даже такие страны, как Италия, Франция, Испания, Греция и Венгрия, будут отказывать гораздо чаще. При этом Прибалтика, Польша и Чехия уже фактически закрыты для российских туристов.

Проверки заявителей станут тотальными. Под микроскоп попадут не только банковские счета, но и социальные сети, и даже места работы. Сотрудникам госкорпораций, предприятий оборонного комплекса или государственных органов следует готовиться к практически гарантированному отказу.

Особое внимание уделят финансовой состоятельности. Консульства ужесточают требования: теперь нужен стабильный "белый" доход от 45-50 тысяч рублей в месяц после вычета всех кредитов и ипотек. Кроме того, потребуется предоставить выписки по счетам за год и показать остаток на счете не менее €5000. Причем для таких стран, как Германия и Швейцария, важна будет динамика движения средств, чтобы исключить случаи, когда деньги на счет кладут непосредственно перед подачей документов.

Журналисты при этом отмечают что в шенгенскую зону уже сейчас ездят всего около полумиллиона человек в год, что составляет менее 4% от всех выезжающих за рубеж. Основной выбор россиян (более 60%) — это Турция, Египет, ОАЭ и Китай.