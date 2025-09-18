Российские туристы год судились на Шри-Ланке из-за ловли ящериц

Двое российских туристов, задержанных год назад на Шри-Ланке по обвинению в незаконной ловле редких ящериц, вернулись в Россию. Об этом сообщает МИД.

© tourdom.ru

В начале сентября 2024 года 17-летний Савелий и 21-летний Николай обратили на себя внимание полиции. Их подозревали в незаконном сборе образцов местной фауны. Парни провели несколько дней в СИЗО, а затем суд выписал им штраф в 370 тыс. долларов. Однако посольство РФ не бросило туристов на произвол судьбы, начались затяжные апелляции. В итоге разбирательства закончились, и россияне вылетели на родину.

«Были приняты во внимание настоятельные ходатайства Посольства России и личное обращение министра иностранных дел Сергея Лаврова к главе МИД Шри-Ланки Вылету Херату. В итоге вынесено гуманное решение, позволившее российским гражданам возвратиться в Россию после более чем годового ареста», – рассказали в МИД.

Посол РФ в Шри-Ланке Леван Джагарян добавил, что россияне полностью признали свою вину. Совместными с адвокатами усилиями удалось сократить количество обвинений почти в 2 раза и в результате снизить сумму штрафа более чем с 370 тыс. до 30 тыс. долларов на человека. Россиянам после оплаты были незамедлительно выданы загранпаспорта и снят запрет на выезд со Шри-Ланки.

Дипломат еще раз попросил российских туристов быть осторожными на отдыхе и соблюдать законы государств. Иногда даже обычное развлечение может быть расценено как злостное нарушение местного законодательства.