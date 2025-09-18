Массовый туризм разрушает исторические центры европейских городов

Европейские города столкнулись с беспрецедентным кризисом, вызванным неконтролируемым потоком туристов. Летом 2025 года волна протестов прокатилась по Барселоне, Майорке, Генуе и Венеции, где местные жители обстреливали туристов из водяных пистолетов. Даже в Париже сотрудники Лувра вышли на акцию протеста против переполненности музея, а венецианцы блокировали проведение свадебного банкета Джеффа Безоса.

Проблема достигла критических масштабов: в 2024 году плотность туристов в Париже превышала плотность местного населения в 20 раз, а на греческих островах количество посетителей могло в 150 раз превышать число постоянных жителей. Платформы краткосрочной аренды типа Airbnb усугубляют жилищный кризис, выводя квартиры из рынка долгосрочной аренды. Сувенирные лавки и туристические кафе вытесняют магазины повседневного спроса, делая центры городов непригодными для жизни.

Власти пытаются бороться с ситуацией с помощью точечных мер: Венеция ввела сбор за въезд, Амстердам запретил новые туристические магазины в центре, многие города ограничивают краткосрочную аренду. Однако эти меры не приносят существенного облегчения, поскольку правительства опасаются кардинально ограничивать турпоток из-за экономической зависимости от туристических доходов. Ситуация требует системного решения, которое позволит балансировать между экономической выгодой и сохранением городской среды.