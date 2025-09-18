В Анталью из Краснодара туристов повезут четыре туроператора

Картина туристической авиаперевозки в Анталью из возобновившего работу аэропорта Краснодара полностью прояснилась.

В дополнение к ранее заявленным с 24 сентября рейсам AZUR air (трижды в неделю) добавится полетная программа авиакомпании Southwind – с 2 октября, по две еженедельные частоты. Места на бортах будет заполнять Pegas. Таким образом, у туристов теперь выбор туров от четырех туроператоров: Fun&Sun, Anex и «Интуриста», которые доставят на Анталийское побережье рейсами AZUR air, или Pegas на турецком перевозчике. В Coral Travel порталу «ТурДом» пояснили, что их участие в полетной программе Southwind «в стадии обсуждения».

Отправлять туристов напрямую из Краснодара в Анталью пока планируют только в ближайшие полтора месяца. Короткая цепочка AZUR air должна завершиться 26 октября, программа Southwind – 14 ноября. У турагентов непростая задача – оперативно организовать рекламную кампанию по продвижению туров на рейсах из Краснодара. Клиентов, которые за последние 3,5 года, пока не работал аэропорт Пашковский, уже свыклись с не самым удобным вариантом отправляться за границу из Сочи, теперь нужно убеждать, что полеты из Краснодара состоятся. Не все еще готовы в это поверить.

Помимо туристической перевозки в Анталью из Краснодара, есть также еженедельные прямые рейсы «Азимута» на суперджетах. Билеты на них – в свободной продаже.

Ранее мы писали, что в следующем году аэропорт Пашковский перейдет на круглосуточный режим работы. Пока он отправляет и принимает самолеты только в дневное время.