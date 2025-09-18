Число россиян, посещающих японский остров Хоккайдо, значительно выросло по сравнению с предыдущим годом. Это связано с географической близостью двух стран и либеральной визовой политикой Токио, особенно после ужесточения миграционных правил в Европе из-за украинского конфликта.

По данным Hokkaido Shimbun, за первую половину 2024 года Японию посетило около 82 тысяч россиян, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период 2023 года. На Хоккайдо прибыло более тысячи человек, и основным пунктом въезда стал новый аэропорт Титосэ.

Хотя турпоток ещё не достиг допандемийного уровня, он явно растёт. Путешественники отмечают дружелюбие местных жителей, что отличается от менее тёплого приёма в Европе. Один из туристов с Сахалина подчеркнул, что Япония ему нравится высоким качеством продуктов и доступностью товаров. Жительница Сургута сообщила, что без проблем получила визу, так как правительство страны продолжает бесплатно её выдавать.

Профессор Университета Саппоро Оя Он, специалист по истории российской политической мысли, считает, что ужесточение визового режима со стороны Японии было бы нецелесообразным. Он уверен, что ограничение контактов между странами усилит взаимную настороженность. По его мнению, формальное взаимодействие между столицами можно сравнить с официальными каналами, а связи между Хоккайдо и Дальним Востоком — с неформальными, способствующими укреплению взаимопонимания между соседями.