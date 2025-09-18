«Все включено» в отелях ОАЭ: основные особенности и отличия от Турции

ОАЭ остаются одним из самых востребованных направлений для российских туристов. В стране насчитывается более 1200 отелей, и свыше трети из них предлагают систему "все включено".

Гостиницы с "все включено" чаще всего рассчитаны на семейный отдых и расположены в Рас-эль-Хайма и Фуджейра, а не в Дубае. Система "все включено" в Эмиратах имеет ряд особенностей, отличающих ее от турецкой.

В ОАЭ можно найти алкогольные напитки, но с рядом ограничений. Спиртное разрешено употреблять только в местах его подачи, его нельзя выносить за пределы баров и ресторанов, а доставка в номер не предусмотрена. В Шардже действует "сухой закон". Кроме "шведского стола", в Эмиратах распространена система dine around, которая позволяет посещать рестораны à la carte, а также клубные карты, дающие доступ к сети заведений в течение дня. В некоторых люксовых отелях посетителям выдают чеки за каждое блюдо и напиток, которые аннулируются при выезде.

Еще одна особенность — формат soft all inclusive, когда алкоголь либо отсутствует, либо доступен только во время основных приемов пищи и в ограниченном количестве. В Эмиратах чаще, чем в Турции, приходится платить за напитки: если в Турции платными обычно бывают только элитные алкогольные напитки, то в ОАЭ дополнительные расходы могут возникнуть и за стандартные позиции. При этом качество алкоголя в отелях оценивается выше среднего — в основном подают импортные напитки.

Таким образом, система "все включено" в ОАЭ отличается более строгими правилами по сравнению с Турцией, но компенсируется высоким качеством сервиса и разнообразием ресторанных концепций.