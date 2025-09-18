В Дубае откроется самый высокий отель в мире

Открытие самого высокого в мире отеля Ciel Dubai Marina состоится в Дубае в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office в соцсети X.

«На горизонте Дубая появляется новая достопримечательность. В ноябре этого года Ciel Dubai Marina откроется как самый высокий отель в мире», — говорится в публикации.

Отмечается, что 377-метровая гостиница с 82 этажами расположится в районе Dubai Marina.

В настоящее время самой высокой гостиницей мира считается также находящийся в Дубае отель Gevora высотой 356 метров.

