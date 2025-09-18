Таиланд без розовых очков: что шокируют чистюль

Первая поездка в Таиланд может шокировать брезгливого человека, но ко многому можно привыкнуть. Опытные туристы рассказали, с чем придется столкнуться в этой экзотической стране.

© ГлагоL

Здесь повсюду мухи. Продавцы пытаются отогнать их, но гарантий, что насекомые не садились на вашу еду, нет. От назойливых мух нет спасения даже в дорогом ресторане на берегу моря. Вообще насекомые — неизбежная часть жизни в Таиланде. В номере отеля можно встретить муравьев, гигантских пауков или тараканов.

Рыба для суши и мясо на гриле готовят прямо на улице в тридцатиградусную жару. С гигиеной вопрос стоит остро, но местные жители и даже туристы едят все это без фатальных последствий.

Страшилки про лед из технической воды чаще всего сильно преувеличены. Популярные фруктовые коктейли наполовину состоят из льда, и тысячи людей ежедневно пьют их. Шокировать туристов также может черное от многократного использования масло во фритюрницах на рынках. Там жарят любимые всеми спринг-роллы, которые раскупают как горячие пирожки, рассказала Саша Коновалова в своем блоге.

Отвращение также могут вызвать некоторые местные деликатесы, вроде столетних яиц, утиных клювов или чипсов из свиной кожи. Туристов отталкивает их специфический вид и запах, но местные жители едят с огромным удовольствием.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что россияне заняли первое место по количеству отдыхающих на тайском Пхукете. Почти каждый вечер на улицах острова можно услышать русские песни, которым уже с удовольствием подпевают местные.