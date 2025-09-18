В Дубае построили самый высокий в мире отель

82-этажная гостиница откроет свои двери в Дубае в ноябре 2025 года. Отель станет самым высоким в мире, о чем сообщило правительство Дубая на странице в социальной сети Х.

Как говорится в сообщении, объект станет новым символом города. Высота комплекса, расположенного в районе Dubai Marina, достигает 377 метров. Сейчас самой высокой гостиницей мира считается отель Gevora высотой 356 метров, который также возведен в Дубае.

