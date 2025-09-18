Туристы выстаивают очереди за японской визой по 6 часов

Очереди возле посольства Японии в Москве и консульства этой страны в Петербурге продолжают бить рекорды в последние дни. Виной тому большое количество желающих попасть в страну во время любования красными кленовыми листочками, или, если коротко и по-японски, период момидзи. Те, кто приходит к офису дипмиссии ранним утром, остаются в выигрыше, но все равно проводят много времени в ожидании:

«Сегодня подошел в 07:30, впереди было примерно 70–80 человек. В здание зашел около 10 утра. Вышел в 11:07», – рассказывают туристы в соцсетях.

С началом рабочего дня шеренга вырастает в разы. Она растягивается по близлежащим улицам, скрываясь то за одним, то за парой поворотов: «Когда уходил, людей уже было раза в 2–3 больше», – продолжает турист.

В Петербурге сегодня люди стояли и по 6 часов. И только когда дошли до сдачи документов, выяснили почему:

«Дело не только в количестве желающих. Но и в том, что 40% из них сегодня пришли или с неполным комплектом документов, или с незаполненной анкетой. Это нам сотрудники сказали».

Несмотря на достаточно легкий процесс получения виз в сравнении с другими странами, многие сами усложняют себе жизнь, объясняют эксперты по Японии: «Они не читали список документов и стоят в очереди зря. Люди не заполняют анкеты и план поездки, не берут с собой справку из банка с мокрой печатью, не приносят авиабилеты, а стоят просто в расчете на то, что внутри сориентируются и всё порешают. Но это так с японцами не работает. Нужно просто не полениться и собрать нужные бумажки и заполнить все формы. Иначе потом снова придется стоять еще раз на следующий день, отнимая и в первый, и во второй раз время у нормальных туристов».

