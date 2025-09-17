Какие трудности поджидают самостоятельного туриста в КНР

«Зачем посредник? Купил билет, забронировал гостиницу, улетел» – примерно так рассуждает ряд туристов, хлынувших в Китай в связи с введением безвиза. Кто-то даже предсказывает крах туроператорам и агентам – дескать, раз нет необходимости оформлять разрешения на въезд, то и их услуги больше не нужны.

© tourdom.ru

Однако эксперты считают, что от безвиза могут пострадать не столько российские компании, сколько сами туристы и, как это ни странно, принимающие китайские фирмы.

По оценке специалистов, туроператоры потеряют не более 10–15% клиентов: уйдут те, кто обращался в первую очередь за помощью в подготовке въездных документов. Однако в Китае самостоятельных туристов, особенно отправляющихся в страну впервые, поджидают проблемы, решить которые без помощи профессионалов нелегко. Главное – это языковой барьер.

«В стране многие из тех, кто учит иностранные языки, уверены, что говорят по-английски. Но они строят фазы по образцу китайского. И понять это бывает достаточно сложно: нам это кажется непереводимым набором слов. Даже в сетевых пятизвездочных отелях персонал на ресепшен не всегда понимает английский. Аналогичная ситуация и с русскоговорящим персоналом. Использование гугл-переводчика и подобных сервисов тоже не гарантирует, что ты сможешь с ними объясниться», – говорит генеральный директор туроператора «Транс-Шоу Тур» и председатель совета директоров компании China Travel Сергей Назаров.

А без языка очень сложно разобраться в чужой стране – как добраться до нужных достопримечательностей, как купить билеты, как рассчитываться – и еще в массе тонкостей. Например, местные в Китае чаще всего используют для расчетов системы Alipay и WeChat Pay. А в них для некоторых функций нужен китайский номер. И если на том же Хайнане получить местную сим-карту иностранцу достаточно легко, то в Пекине для ее оформления все еще требуют визу.

А вот другой пример. Особые правила посещения культурных объектов, которые на ум россиянину не придут:

«Мы собрались в музей, купили билеты, приехали, а нас не пустили – оказалось, что на входе надо обязательно предъявлять паспорт», – рассказали TourDom.ru туристы, только что вернувшиеся из Китая.

Причем были они в стране не первый раз. И таких нюансов масса. Иными словами, самостоятельный путешественник рискует получить совсем не те впечатления, на которые рассчитывал.

Это, похоже, уже многие поняли – в туристических чатах полно вопросов, где в разных городах Китая найти хорошего гида-переводчика.

На фоне потока россиян, хлынувших в страну по безвизу, уже начало расти число компаний, которые открывают бывшие гиды, даже проработавшие в турсфере всего несколько лет. Заводят свое дело и демпингуют, чтобы отбить клиентов у тех, кто давно на рынке. Качество услуг у них соответствующее. И разобраться, кто есть кто, неискушенному туристу очень сложно. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время число таких фирм вырастет в несколько раз.

Кто-то из самостоятельных туристов обращается к живущим в Китае соотечественникам. Но нужно понимать, что они работают в турбизнесе нелегально: иностранцам запрещено быть гидами. И бывают случаи, когда в ходе экскурсии по каким-нибудь экзотическим местам проводника забирает полиция.

А вот у организованных туристов никаких вышеперечисленных проблем нет:

«Там все четко: гиды есть, трансферы всегда наготове – везде отвезут, все покажут, все решат», – отмечают путешественники, посещающие Китай в рамках пакетных туров.

Ранее TourDom.ru писал, что российским туроператорам обещали конкурентов из Китая.