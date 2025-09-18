Пассажиры сорвали вояж круизного лайнера Royal Caribbean на Багамы

Вояж на Багамы для пассажиров круизного лайнера компании Royal Caribbean обернулся фиаско из-за потасовки рядом с детским бассейном. Согласно имеющимся сведениям, 15 сентября лайнер «Wonder of the Seas» начал свой четырехдневный круиз из порта Майами, что в Соединенных Штатах.

Но вскоре после выхода в море между отдыхающими на борту вспыхнула масштабная полыхающая ссора. Это вынудило капитана корабля принять решение о возвращении в порт отправления в тот же вечер. Информацию об этом опубликовало издание Daily Mail.

Сообщается, что в драке принимали участие как минимум 12 человек, и двое из них получили травмы, потребовавшие медицинской помощи в стационаре. После возвращения судна все участники инцидента были переданы в руки стражей порядка.

