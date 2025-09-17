Актриса взяла на борт самолета один аксессуар и нарвалась на штраф

Туристка нарвалась на штраф после приземления самолета в Австралии из-за одного аксессуара. Об этом сообщает издание The Indian Sun.

По данным источника, популярная индийская актриса Навья Наир отправилась на празднование Онама в штате Виктория. С собой на борт она взяла веточку жасмина, из-за чего оказалась задержана сотрудниками полиции в аэропорту Мальбурна.

Женщина призналась, что украшение ей подарил отец.

«Он разрезал его на две части и попросил носить один цветок в волосах по пути из Кочи в Сингапур, так как он мог завянуть к моменту моего прилета. Второй цветок велел оставить в сумочке», — рассказала Наир.

Однако путешествие с растением в салоне лайнера считается противозаконным в Австралии. В стране действуют одни из самых строгих правил биологической безопасности. Так, ввоз растений, цветов и семян должен быть обязательно декларирован по прибытии.

За 15-сантиметровую ветвь актрисе начислили штраф в размере 1980 долларов (164,8 тысячи рублей).

«Это была ошибка, которую я совершила неосознанно. Однако незнание не освобождает от ответственности», — пришла к выводу путешественница.

