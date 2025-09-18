Турэксперт объяснил, как во время купания избежать встречи с акулой

В Египте заметили акул, плавающих неподалеку от популярных пляжей. В связи с этим туристов призвали быть более осторожными и не игнорировать правила безопасности. Почему морские хищники могут подплывать к побережью и как избежать встречи с ними, разбиралась Москва 24.

Прибрежная зона открыта

16 сентября стало известно, что в Египте вводили временный запрет на посещение нескольких пляжей. Причиной стало появление акул у берегов Хургады и Макади. При этом в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили, что меры безопасности вводились на прошлой неделе и действовали три дня. На сегодняшний день прибрежная зона открыта для отдыхающих, но купание с понтонов в открытом море до сих пор ограничено. Ни одного инцидента с нападением акул на людей не было.

Однако, по данным телеграм-канала SHOT, 17 сентября хищников заметили у берегов Шарм-эш-Шейха – в 100 километрах от тех мест, где их видели ранее. В свою очередь, очевидцы заявили, что акулы были примерно в пяти метрах от берега.

Несмотря на тревожную обстановку, спрос на туры в Египет остается высоким, поскольку российские путешественники любят посещать эту страну осенью, отметил вице-президент РСТ Дмитрий Горин в разговоре с телеканалом Москва 24.

При этом эксперт призвал отдыхающих не игнорировать оповещения от сотрудников отелей и избегать купания в открытых водах. Горин отметил, что ведущие гостиничные комплексы располагают новейшими технологиями слежения и профессиональными спасательными командами, которые готовы немедленно реагировать на любые угрозы, исходящие от морских обитателей.

Хищники становятся угрозой для отдыха не только в Египте. Например, в апреле 2025 года в Средиземном море вблизи израильского города Хадера было зафиксировано нападение акулы на человека. В социальных сетях появились видео, на которых, предположительно, запечатлено, как хищник атакует плавающего.

Также в апреле лисью акулу видели и у берегов Сочи. Эксперты отметили, что хоть она и не является постоянным обитателем этих мест, но заплывает в Черное море из Средиземного. Однако бояться такого водного жителя не надо – он считается безопасным.

Как избежать неприятной встречи

Туристы, которые едут отдыхать в Египет, всегда должны помнить о возможной встрече с акулой, поскольку условия Красного моря идеальны для этих хищников. Об этом Москве 24 рассказал ихтиолог, кандидат биологических наук Дмитрий Аршавский.

"В целом акулы, способные напасть на человека, обитают в тропиках. Оттуда их может занести почти в любое море, кроме совсем для них холодных", – отметил эксперт.

К берегу хищники подходят по разным причинам. Например, когда в воду выбрасывают потроха: так делают перед туристической рыбалкой, чтобы приманить крупные виды для ловли. Акулы тоже замечают потенциальную добычу и подплывают ближе. Однако специально на людей они не охотятся, подчеркнул специалист.

По такому же принципу с риском связаны дайвинг и другие морские развлечения. В этих случаях рыб приманивают подкормкой, чтобы они собирались стайками для красивых фото.

"С точки зрения акулы человек не сильно отличается от тюленя или другой добычи. При этом от хищника практически невозможно отбиться, особенно если он крупный. Акула сильнее и находится в своей среде обитания, поэтому в воде ей перемещаться гораздо легче, чем человеку", – предупредил Аршавский.

Он также отметил, что иногда отдыхающие сами привлекают ненужное внимание: при виде акулы первая реакция обычно – испуг, барахтанье.

"Хищник распознает колебания воды с помощью своей сенсорной системы, и анализирует – равномерные они или хаотичные. И если кто-то барахтается, для акулы это либо слабый, либо раненый, поэтому его можно атаковать", – пояснил эксперт, отметив, что наиболее опасными видами акул являются белая, тигровая и молотоголовая.

Аршавский порекомендовал не пренебрегать сообщениями администрации пляжа. Если купание запрещено, то не стоит идти в воду и тем более заплывать далеко. Кроме того, не стоит брать катер, чтобы искупаться в открытой воде: акула может напасть внезапно из глубины.

В свою очередь, руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с Москвой 24 отметила, что в целом акулы редко появляются на популярных среди туристов пляжах.

Если это происходит, всегда есть причина. Например, в воду рядом с берегом могли выбросить пищевые отходы – допустим, после вечеринки на катере за борт отправили остатки еды, включая мясо.

Чтобы снизить риск встречи с хищником, стоит соблюдать простые правила:

купаться только на оборудованных пляжах под наблюдением спасателей: они могут вовремя заметить опасность и подать сигнал к эвакуации;

избегать захода в воду в утренние и вечерние часы: в это время хищники наиболее активны и выходят на охоту;

не заходить в воду, имея открытые раны: кровь распространяется в воде очень быстро и привлекает акул.

Помимо этого, Ансталь рекомендовала снимать перед купанием украшения, так как их блеск тоже может привлечь внимание хищника, и купаться группой, но без лишнего шума, на который акулы реагируют.