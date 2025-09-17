В системах онлайн-бронирования появились туры в Турцию на прямых рейсах AZUR air из Краснодара в Анталью.

В авиакомпании пока не комментируют детали полетной программы, но, судя по выставленным на онлайн-площадках предложениям, она будет выполняться с 24 сентября до конца октября, трижды в неделю. Турпакеты пока выставил на продажу только туроператор Anex. Стоимость недельного отдыха в отелях 5* на вылетах в конце сентября начинается от 89 тыс. руб. за неделю на двоих. В популярных «пятерках» дороже: в Ic Hotels Green Palace 5* – от 254 тыс. руб., в Selectum Family Resort 5* – от 258 тыс. руб., в Rixos Sungate 5* – от 271 тыс. руб. Как стало известно порталу «ТурДом», в ближайшее время цены туров в Турцию на рейсах AZUR из Краснодара опубликует и туроператор «Интурист».

По словам краснодарского турагента Олеси Мироновой, туристы активно интересуются отдыхом на Анталийском побережье на прямых вылетах, но продажи пока единичны: «После того как аэропорт был закрыт в течение 3 лет, многие до сих пор не могут поверить, что рейсы в Турцию состоятся. Предпочитают дождаться начала полетной программы». При этом специалист не сомневается, что спрос на туры должен активизироваться: «Отправляться на отдых за границу из Сочи было для жителей Краснодара и Новороссийска настоящим адом – дорога в аэропорт занимала 6–8 часов. С возобновлением работы аэропорта Пашковский этого неудобства уже не будет». В других краснодарских турагентствах пока затрудняются оценить перспективы спроса на Турцию, так как туры на прямых рейсах появились в продаже совсем недавно. Однако сказали корреспонденту «ТурДома», что срочно начинают рекламные кампании для туристов, выделяют на это бюджеты.

Добавим, что туры с прямыми вылетами из Краснодара уже доступны и еще по одному популярному туристическому направлению – в ОАЭ. Их выставил в продажу туроператор Библио-Глобус – на рейсах «Аэрофлота» в Дубай, которые заявлены с 8 октября с частотой дважды в неделю.

Ранее мы писали, что в следующем году аэропорт Краснодара перейдет на круглосуточный режим работы.

UPD: Туроператор Fun&Sun сообщил, что также будет участвовать в полетной программе AZUR Air из Краснодара в Анталью и берет половину мест на рейсах.