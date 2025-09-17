Двери открываются: как первые безвизовые туристы посетили Китай

"Турбулентность по маршруту слабая, полет из Москвы до Пекина продлится семь с половиной часов", - пообещал пилот, представившийся Василием. Судя по произношению, русский язык для него родной. Авиакомпания - китайская.

Это один из первых рейсов после того, как Китай на год стал для граждан РФ безвизовым.

Строго говоря, визовые формальности и раньше нельзя было назвать очень уж строгими. На китайский остров Хайнань приезжали без виз. При сложных трансферах с использованием китайских аэропортов безвизовый транзит достигал нескольких суток, вполне можно было погулять по Пекину или Шанхаю. Сложностей не было и у организованных групп туристов.

Но! Все это я знал лишь понаслышке. А теперь просто купил билеты, забронировал гостиницу, съездил в два банка: в одном - минут за 20 оформил дебетовую карту с UnionPay (бесплатно, кстати). UnionPay - китайская система, а что и как будет работать в Китае? Кто-то говорит - работает, кто-то - нет. Проверю. И съездил в еще один банк: обменял рубли на наличные юани. С ними как-то спокойнее на сердце.

Все это было накануне, а теперь я уже над облаками. Забавная игра слов и смыслов: я в небесах, пилот Василий везет в Поднебесную.

Первая приятная неожиданность: стюардесса принесла меню. Это в эконом-классе?! Ну дают, братья-китайцы.

Можно выбрать: курица, лапша или говядина. Напитки тоже на выбор: вода, соки, газировка, вино и пиво. Все без дополнительной оплаты.

Что тут такого? Если кто-то сейчас пожал плечами, значит, он давно не летал. Большинство авиакомпаний в наше непростое время экономят. Несколько дней назад я летел из Стамбула в Москву, перевозчик турецкий. Не лоукостер! Больше пяти часов в воздухе. Еды не было совсем. Мои соседи попросили два стаканчика воды. Им принесли две крохотные бутылочки и сразу попросили заплатить картой или наличными: 6 евро. За несколько глотков воды?!

Но возвращаюсь в китайский самолет. Интересно, что все пассажиры-россияне, что сидели рядом, пили сок и воду. Китайцы - вино. По-моему, должно быть наоборот. Разве нет? Мир меняется, полный слом стереотипов. Решил не нарушать картину, попросил воды.

…Перед посадкой накормили еще и завтраком. Китайцы - щедрые люди, надо бы чаще встречаться.

Да, перед посадкой стюардессы раздали нуждающимся иммиграционные карты. Лучше заполнить заранее: в аэропорту толкотня и суета. Ничего необычного: имя-фамилия, паспортные данные, цель визита, где остановишься. Да, вот еще: страны, которые посетил за последние два года. Анкета на китайском и английском, будьте к этому готовы.

Из необычного: в аэропорту стоят аппараты у стены, все к ним подходят, галдят. Ага, и мне к ним, наверное, надо. На английском и китайском языках предлагают отсканировать страницу паспорта с фото. Зачем? Никто не может понять. Ладно, сканирую. Железная чудо-машина сама переходит на русский, предлагает сдать отпечатки пальцев. Процедура небыстрая, отсюда и очереди.

Сдаю отпечатки, надо значит надо. Хотя никто и не заставляет. Никаких квитанций машина не выдает. Сдал - и славно, ну и иди дальше. Загадочно.

Иду дальше. Подхожу к пограничнику. Опять нужно сдавать отпечатки. И вот наступает момент истины: заготовил на англо-китайском (правда, сразу слова забыл) фразу, что я въезжаю по безвизу.

Не потребовалось. Штамп в паспорт: 歡迎來到中國！

Что я сейчас написал? А я знаю?! Впрочем, знаю: "Добро пожаловать в Китай". Можно ли научиться понимать иероглифы? Нет, конечно, если не готовы потратить несколько лет на изучение китайского. Ставьте на телефоны приложения-переводчики. С возможностью перевода по фотокамере и с голоса. Не пожалеете.

Собственно, осталось всего ничего: добраться до города.

Здесь три аэропорта, я прилетел в Шоуду. Три пути в город: автобус, такси и аэроэкспресс + метро. Я выбираю железную дорогу, по-моему, это лучший вариант. Потому как без пробок, а в Пекине они есть.

Итак, просто идете по указателям, они выводят на нижние этажи к аэроэкспрессу. Подходите к аппарату, выбираете английский язык (русского нет), он показывает карту станций метро. Ну что сказать, сначала легкий шок. Непонятно ничего. Вообще ничего! А нужно коснуться пальцем на экране до нужной вам станции.

Не паникуйте. Запомните, а лучше запишите: вам нужна либо Sanyuanqiao, либо Dongzhimen. Почему они? Там пересядете на метро.

Просто кликаете нужную станцию, вкладываете в аппарат купюру (я доверил бездушной машине 100 юаней) или банковскую карту, если есть, конечно. Получаете билет и сдачу. Учтите: машина работает медленно, наберитесь терпения.

До указанных станций поездка стоит 25 юаней, это 300 наших рублей.

Минут 20 до прихода поезда я работал волонтером: стоял у аппарата и подсказывал всем русскоязычным, как покупать билет. Хотя сам здесь впервые. Но успех всегда окрыляет.

Вагоны комфортные, за окном мало интересного, в пути минут 20-30 (зависит, от какого терминала вы едете). Остановки объявляют на китайском и на английском, дублируя название на тех же языках на информационном табло. Ничего сложного. Если честно, панические атаки вызывает только схема метро. Ее наносят на окна. Смотришь - и не покидает ощущение, что в этом никогда не разобраться.

Поэтому на станциях пересадки с аэроэкспресса на метро у вас есть выбор. Если много багажа, то в метро будет тяжело. Берите такси.

Я путешествую налегке, с рюкзаком, поэтому решаю рисковать. Еду к гостинице на метро.

Честно, как на духу: название своей станции выписал, но найти не смог. Так не я такой первый. Подошел китайский "метрослужащий", помог. Одна пересадка, пять остановок - цена билета 3 юаня (36 рублей). Эксперименты с оформленной в Москве банковской картой оставил на потом, пока плачу наличными. Аппараты исправно дают сдачу.

Я поселился на Wangfujing, это пешеходная улица в центре. Ну почти как наш Арбат, только больше.

От метро до моего отеля пять минут пешком. Я шел… несколько часов. Не смейтесь, Яндекс-карты вошли в клинч с Гугл-мэпс. Шел то по одним, то по другим. Каждое приложение вело в свою сторону, причем в разные. Когда фитнес-браслет на запястье стал меня расхваливать - какой же ты сегодня молодец, аж 26 000 шагов! - понял, что с этим что-то надо делать.

Подхожу к полицейским: "Ни хао! Помогите!!!" Внимательно смотрели на карту отеля на моем телефоне и показывали направление рукой - дуй туда! Шел. Но опять куда-то не туда. Самое смешное, что я один раз даже зашел в свой отель. Огромный холл, ресепшен притаился где-то в углу. При входе - человек в форме с красной повязкой на руке (я таких для себя стал называть "дружинники"). Показываю подтверждение из отеля на английском. Он вызывает подмогу, совещаются, повторяя одно слово Wangfujing - это все, что они разобрали. Выводят из отеля, рукой показывают дорогу. Ну вы поняли: на эту самую пешеходную улицу, на Арбат.

Там история повторяется: полицейские тоже куда-то рукой показывают.

Я хожу по кругу. Полицейские уже меня узнают, улыбаются. Успокаиваю себя: это ведь далеко не каждому дано - добиться узнаваемости в 1,4-миллиардном Китае. А ты смог.

А гостиницу я все-таки нашел. Когда телефон разрядился, и без английских названий стало как-то все проще и очевиднее.

Не раз слышал: хотя в целом в Китае английский не понимают, но в туристических местах его многие знают. Не верьте.

И не надо надо мной издеваться. Между прочим, так я не меньше 290 долларов себе сэкономил. Столько просят крутые туроператоры за 3-4-часовую пешую экскурсию по центру Пекина. Не верите - поверьте. Такие у них цены.

…У меня нет мини-бара в номере. Спустился вниз и в ближайшем магазине взял литровую банку вкуснейшего крафтового пива. Из холодильника, поскольку за бортом плюс 25. Обошлась чуть меньше 9 юаней, то есть рублей в 100.

Издевались, когда я бродил по Китаю в поисках отеля? Теперь вот завидуйте.