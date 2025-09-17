АТОР включила Узбекистан в топ-5 маршрутов на Новый год

Ассоциация туроператоров России (АТОР) включила Узбекистан в топ-5 направлений для посещения в дни празднования Нового года. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства РФ в Узбекистане.

"Узбекистан предлагает совершенно иной, теплый и экзотический формат празднования Нового года. А оттого незабываемый", - процитировала пресс-служба информацию АТОР.

В ассоциации туроператоров отметили, что республика особенно понравится тем, кто хочет сменить морозы и снег на солнечную погоду.

Власти Узбекистана активно развивают туристическую сферу. Согласно данным Агентства статистики при президенте Узбекистана, в 2024 году страну посетили более 8,2 млн туристов. Сообщалось, что из них около 870 тыс. - граждане РФ. Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов заявлял, что республика рассчитывает принять в этом году 11 млн туристов.

1 сентября в стране запустили единую платформу для туристов, она будет работать в порядке эксперимента. Система значительно упрощает доступ гостей республики к целому комплексу туристических услуг. В частности, платформа позволяет бронировать гостиницы, пользоваться услугами туроператоров и турагентов, в том числе гидов и экскурсоводов, заказывать такси и брать напрокат автомобиль, покупать билеты на самолет, автобус и поезд, оплачивать посещение музеев, осуществлять платежи за туристические услуги через международные и национальные платежные системы. Платформа работает на 14 языках.