Туристы из России протестировали турецкий отель в венецианском стиле

Отель Ducale Lara 5* (бывший Venezia Palace Deluxe) в июне открылся после большой реновации – он привлек внимание специалистов и туристов тем, что теперь позиционируется в нише «премиум» и работает по концепции ultra deluxe all inclusive. Как это часто бывает, даты открытия заметно сдвинулись, и в первые дни у туристов возникали замечания. Редакция решила выяснить, как гостиница отработала летний сезон, изучив отзывы тех, кто отдыхал здесь в августе.

Мнения противоречивы. Есть туристы, которые восхищаются необычным для Турции дизайном: отель оформлен в венецианском стиле с каналами, мостиками и даже своей «площадью Сан-Марко». Просторная территория (100 000 м²) нравится гостям – есть где погулять и пофотографироваться.

Хорошие отзывы после реновации заслужили и номера, а также питание.

«Комнаты шикарные – две двуспальные кровати, красивый ремонт», «Еда вкусная и разнообразная, мороженое, десерты – дети в восторге», – отмечают довольные отдыхающие.

Многим нравится местоположение отеля в районе Лара – это ближнее побережье Антальи – и, как следствие, удобная логистика. Путешественники добираются из аэропорта за 15–20 минут, что особенно удобно с детьми или после ночного перелета: «Прилетели мы рано утром, в 09:30 уже были на завтраке, а затем пошли гулять до заселения», – рассказывает путешественница.

С другой стороны, как и после открытия, в августе туристы еще сталкивались с целым рядом проблем.

«Сырой номер, постель и даже паспорта отсырели в сейфе», «Жвачка на полу от прежних постояльцев лежала 2 дня после заезда», «Территория только засаживается, видно, что работы не завершены» – такие комментарии нередко встречаются в отзывах.

Кто-то обнаружил в номере недоделки: «Где-то торчат провода, где-то дыры не замазаны. Красили как попало – тут мазок, там пятно. На новом ламинате – черные следы. Видно, спешили открыть».

Некоторые туристы, побывавшие в отеле, отмечают, что заранее ознакомились с отзывами и были готовы к различным недочетам и называют их не критичными.

«Если руководство отеля доведет всё до ума – это действительно может быть хороший вариант для отдыха в районе Лара. Пока много сырого, но база заложена, и потенциал ощущается», – делятся россияне в отзывах.

Ранее эксперты рассказали, что на доработку даже самых роскошных новых гостиниц, как правило, требуется от полугода до года. Первым гостям обычно предлагают существенные скидки на размещение, которые компенсируют некоторые неудобства «первопроходцам».

На прошлой неделе TourDom.ru писал, что открытый в 2024 году Ethno Belek 5* исправил многие недочеты во втором сезоне.