Вблизи визового центра Японии в Москве образовалась значительная очередь граждан, ожидающих подачи документов для получения визы. Ожидание связано с возможностью посетить сезон Момидзи — период, когда природа преображается благодаря ярким осенним краскам.

Длина очереди простирается вдоль Грохольского переулка, что свидетельствует о высоком спросе на японскую визу. Граждане Российской Федерации вынуждены проводить значительное время в ожидании.

Рост интереса к поездкам в Японию обусловлен сокращением возможностей для путешествий в европейские страны. За последние пять лет наблюдается значительное снижение количества выданных россиянам шенгенских виз: с четырёх миллионов в 2019 году до 541 тысячи в 2024 году. Данное ограничение оказывает существенное влияние на возможности посещения стран Европейского Союза.