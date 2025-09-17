Туроператоры рассказали о снижении стоимости билетов в Турцию

Цены на рейсы в Турцию из московских аэропортов заметно снизились. Так, в октябре и ноябре перелет в одну сторону будет стоить всего 5,5 тысяч рублей.

Билеты по этой стоимости доступны из всех аэропортов Москвы.

При этом пассажиру разрешено провозить багаж весом не более 10 кг. Аналогичное ограничение распространяется и на ручную кладь.

Как отмечают эксперты, снижение цен на перелеты в Турцию осенью – это сезонный тренд, вызванный снижением интереса россиян к турецким курортам.

Однако, уже с середины ноября минимальная цена на авиабилеты по маршруту Москва – Анталья увеличится до 10 тысяч рублей.

Если говорить о турах на пять дней, в конце октября — начале ноября отдых в Турции составит 33-35 тысяч рублей.

Дешевле всего обойдутся поездки в Стамбул. А стоимость туров в Аланию начинается от 40 тысяч рублей.

