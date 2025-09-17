Путешественница осталась в шоке от особенностей жизни в Японии

Россиянка побывала в Японии и описала некоторые особенности жизни в этой азиатской стране фразой «трудно поверить». Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

К примеру, в Японии нет мусорных урн, однако улицы очень чистые. Более того, местные жители всегда разуваются перед тем, как войти в дом, а иногда даже в некоторых кафе просят снять обувь перед входом.

«Весь мусор туристы носят с собой в сумке или в пакете, а затем сдают его в отеле или в некоторых магазинах. Японцы сортируют его и относятся трепетно к данному вопросу, поэтому сделали такие правила в своей стране», — объяснила россиянка.

Также она заметила, что японцы никогда не едят на ходу — это считается неприличным поведением. Кроме того, ее удивило наличие комфортных бесплатных туалетов.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Италии и раскрыла отличие местных женщин от соотечественниц. Она констатировала, что их легко отличить по запаху духов.