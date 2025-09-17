Акулы у пляжей Мальдив: россиян предупредили о рисках

После сообщений из Египта о появлении акул туристы начали сталкиваться с похожей ситуацией на Мальдивах. По информации, предоставленной отдыхающими, хищников стали замечать вблизи берегов престижных островных курортов.

Судя по опубликованным кадрам, акулы подплывают близко к пляжам, что создает впечатление их непосредственной близости к людям. В частности, их фиксировали у острова Куромати. Отдыхающие сообщили, что купание в океане запрещено с 18:00, однако других мер безопасности, таких как противоакульи заграждения, не применяют.

Несмотря на присутствие зубастых соседей, туристы утверждают, что это не мешает им наслаждаться отдыхом в условиях роскоши, пишет Life.ru.

Ранее власти также предупреждали путешественников о появлении акул у побережья Владивостока.