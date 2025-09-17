Специалист рассказал о важности российских туристов для других стран

Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, что российские туристы входят в тройку наиболее желаемых для других стран, так как они самые платёжеспособные.

В беседе с НСН эксперт отметил, что российский турист за границей тратит достаточное количество денежных средств, что позволяет поддерживать экономику государств, для которых туризм является одним из основных источников дохода.

«Вполне возможно, что речь идёт о суммах больше €1000 в день, включая транспорт, питание, проживание и покупки на месте», — сказал Осауленко.

По его словам российских туристов помнят и ждут.

«Поток сейчас хоть и не массовый, но ценный», — добавил эксперт.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян в беседе с RT объяснил причину огромных очередей в Москве за визами в Японию.