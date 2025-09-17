Россиянка разрушила стереотипы о Вьетнаме

Впечатления Екатерины из России, прожившей два года во Вьетнаме, разрушают стереотипы об этой стране. За пределами туристических зон путешественников встречает совершенно иная реальность – хаотичная, шумная, но полная удивительных открытий. Путешественница рассказывает о том, как вьетнамский трафик учит отпускать контроль, почему расписание автобусов считается условным понятием, и как пол-улицы может собраться на совместный просмотр фильма прямо на асфальте.

Вьетнамское дорожное движение

«Трафик во Вьетнаме – это хаос, который живет по своим законам. Сотни мопедов со всех сторон, сигналы, перестроения, пешеходы, которые идут прямо через поток. Первое время я боялась выходить на дорогу: казалось, меня собьют за секунду», – Екатерина.

По ее словам, переход через улицу превращается в особое искусство: нужно не останавливаясь двигаться вперед, и поток, как бы хаотично он ни выглядел, плавно обтекает пешехода.

За два года активного вождения байка по стране автор убедилась, что этот опыт учит отпускать тотальный контроль. Нельзя просчитать все, но можно довериться общему движению – правило, которое, по ее словам, работает далеко не только на дорогах.

Опаздывающие автобусы

«Во Вьетнаме я быстро поняла простую вещь: расписание транспорта – это миф. Автобус может приехать на час позже. А может и не приехать вовсе. Первые недели это выбивало из колеи: стоишь под палящим солнцем, мокрый от жары, смотришь в сторону дороги, злишься», – рассказала Екатерина.

Однако, как отмечает автор, решение всегда находится – будь то мопед, сосед или случайный попутчик. Особого внимания заслуживает местная «фишка» – междугородние спальные автобусы с лежачими креслами. Теоретически все продумано для комфорта: кондиционер, Wi-Fi, возможность уснуть в одном городе, а проснуться в другом. Но на практике, по словам блогера, агрессивная манера вождения – резкие торможения, подрезания и постоянные сигналы – лишает возможности уснуть. После нескольких попыток она предпочла более дорогие, но предсказуемые маршрутки или перелеты.

Шум, хаос и невероятная доброта

Проживание рядом с вьетнамцами полностью стирает привычные границы личного пространства. Неожиданные визиты соседей, постоянный шум и отсутствие уединения поначалу выводят из равновесия. Однако в этом и кроется главный секрет – в такой культуре просто не существует одиночества, ведь все живут в тесном, шумном, но невероятно сплоченном сообществе.

«Здесь никто не заморачивается «личным пространством». Караоке до трех ночи и музыка зарядки в четыре утра – норма. Ты можешь спокойно наблюдать, как сосед вытаскивает на улицу большой телевизор, и через пять минут пол-улицы уже собралась смотреть фильм или пить пиво прямо на асфальте», – рассказала блогер.

Екатерина подчеркнула, что при всей этой внешней суете и кажущемся хаосе вьетнамцев отличает удивительная душевная доброта. Совершенно незнакомые люди здесь никогда не пройдут мимо человека, который ищет дорогу или несет тяжелые сумки. Они могут не только подсказать, но и лично проводить, помочь донести вещи или даже предложить помощь по дому – абсолютно бескорыстно, не ожидая ни оплаты, ни даже благодарности. Для них это естественно – просто потому, что так здесь принято.