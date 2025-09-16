«Называют мини-Россией». Представитель туризма Гоа описал места в регионе

RT India поговорил с представителем Департамента туризма Гоа на выставке «ОТДЫХ Leisure 2025».

«У нас есть несколько мест в Гоа, таких как Арамболь, Мандрем, Морджим, которые также неофициально называют мини-Россией, потому что каждый год много русских приезжают и наслаждаются там отпуском», — рассказал старший менеджер по маркетингу.

Ранее в российском МИД заявили RT, что любые попытки разрушить связи России и Индии обречены на провал.

Посол Индии в Москве Винай Кумар отмечал, что профильные ведомства двух стран обсуждают упрощение платежей для всех категорий путешественников.