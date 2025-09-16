Туристы поддержали китайские лимиты на фото в популярных местах

Российские туристы поддержали идею с временным лимитом на фотосъемку для посетителей в популярных местах. Эта идея родилась в Китае, она уже реализована в ряде туристических зон. Например, в ландшафтной зоне Хуанлин гостям отводится ровно минута на кадр у достопримечательности, а возле популярного места «Глаз Чёрной горы» – и вовсе 30 секунд. За таймингом следят не на шутку – с секундомером и видеокамерами! Опоздал – охрана может попросить вежливо (или не очень) покинуть фотолокацию.

Эту идею нужно масштабировать. Такую позицию высказало большинство подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», которые активно обсуждают нововведение. Ведь очереди для фото возникают и в других странах. Так, один из читателей рассказал, что в Японии еще до пандемии коронавируса в Кинкакудзи и Киёмидзу были километровые толпы. Вспомнили и Мону Лизу в Лувре, возле которой уже давно долго не постоишь.

По мнению многих, фотолимит – спасение от туристического безумия, которое позволит избежать больших толп и стояния в длинных очередях. Это своего рода «туристическая продуктивность»!

«Было бы еще здорово регулировать группы до того, как они приедут в это место. Можно бронировать время заранее. А то приехали все – и не рассмотреть ничего, и не сфотографироваться – на фото куча посторонних людей, ни вдохнуть, ни выдохнуть».

В то время другие туристы ограничение времени для себя воспринимают как маленькую пытку:

«Как можно насладиться атмосферой за 30 секунд, когда хочется почувствовать момент, а не переживать, что время вышло?» Большинство считает, что тайминг для фото может и вправду быть шагом к более «организованному» туризму, но если это станет нормой, путешествия скоро превратятся в скоростные гонки за памятными кадрами. «Как можно ехать через полмира ради какого-то места, чтобы пережить момент за 30 секунд?!» – недоумевают они.

Если вводят тайминг, то делать фотографию вообще нет смысла, считают они. Туристам нужно просто смотреть, впитывать и наслаждаться, а фото можно и профессиональные скачать в память о тех местах, которые понравились.

