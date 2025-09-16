Из-за поломки самолета туристы застряли в Шарм-эль-Шейхе

Сегодняшний рейс UJ 142 авиакомпании AlMasria должен был вылететь из Калининграда в Шарм-эль-Шейх в 13:10, однако еще рано утром некоторые туристы стали получать от турагентов сообщения, что вылет, вероятно, будет перенесен. Так и вышло. «Сдвигали отправление сначала на 14:15, потом на 15:30, потом на 17:30… Сейчас – на завтрашнее утро, на 05:35», – поделилась одна из туристок.

Сбой произошел из-за технических проблем с самолетом, но не в Храброво, а в Египте. Борт должен был доставить туристов рейсом UJ 141 из Шарм-эль-Шейха в Калининград сегодня в 12:10, однако вылет не состоялся.

«Туристов увезли в гостиницу ожидать вылета резервного воздушного судна сегодня ночью», – рассказали TourDom.ru в российском представительстве авиакомпании. Он должен отправиться из Шарм-эль-Шейха в 00:40.

В итоге задержка UJ 141 и UJ 142 составит более 16 часов, но на расписание других рейсов AlMasria, как уточнили в компании, не повлияла. Рейсы из Хургады и Шарм-эль-Шейха в Москву, Сочи, Казань, Уфу находятся в графике.

Ранее мы написали, что рейс NE 603 авиакомпании Nesma Airlines, вылетевший из Москвы в Хургаду, вскоре вынужден был вернуться во Внуково из-за технической неисправности. Туристы в итоге отправились в Египет более чем на сутки позже на самолете другой авиакомпании.