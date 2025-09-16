Туристов оштрафовали и выдворили из Венеции за купание в канале
Британец и его девушка из Румынии оштрафованы на €450 каждый за купание в канале в Венеции. Их также обязали уехать из города.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Инцидент произошёл возле моста рядом с площадью Сан-Марко.
Полицию вызвали гондольеры.
«Венецию нужно защищать от тех, кто не уважает её: защита города означает обеспечение порядка», — заявила советник по безопасности Элизабетта Песче.
По данным полиции, это 1136-й случай выдворения туристов за антиобщественное поведение в этом году. Около десяти из них были связаны с купанием в каналах.
