Туристов оштрафовали и выдворили из Венеции за купание в канале

Британец и его девушка из Румынии оштрафованы на €450 каждый за купание в канале в Венеции. Их также обязали уехать из города.

© RT на русском

Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошёл возле моста рядом с площадью Сан-Марко.

Полицию вызвали гондольеры.

«Венецию нужно защищать от тех, кто не уважает её: защита города означает обеспечение порядка», — заявила советник по безопасности Элизабетта Песче.

По данным полиции, это 1136-й случай выдворения туристов за антиобщественное поведение в этом году. Около десяти из них были связаны с купанием в каналах.

Ранее в Египте закрыли несколько пляжей из-за акул.