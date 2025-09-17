Катар – страна, где восточное гостеприимство встречается с современным комфортом, а древние традиции переплетаются с ультрасовременной архитектурой.
PAC Group подготовил чек-лист по идеальному отдыху в Катаре.
Что посмотреть?
1. Доха – сердце Катара
- The Pearl-Qatar – искусственный остров с элитными виллами, яхтами и бутиками.
- Souq Waqif – атмосферный рынок с пряностями, тканями и кафе под открытым небом.
- Музей исламского искусства – шедевр архитектуры и сокровищница древних артефактов.
2. Пустыня – море песка и адреналин
- Сафари по пустыне – дюны, катание на багги и ужин в бедуинском стиле под звездами.
- Внутреннее море Хор-аль-Адаид – уникальный природный заповедник, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Форт Аль-Зубара – историческая военная крепость Катара, построенная в 1938 году, также в списке ЮНЕСКО.
- Район Katara Cultural Village – центр искусства, театров и фестивалей с амфитеатром, планетарием, мечетями и даже собственным 1,5-километровым пляжем.
Где остановиться?
- Отели 5+: The St. Regis Doha, Waldorf Astoria Lusail – сервис высшего класса.
- Бутик-отели: Souq Waqif Boutique Hotels – аутентичность и комфорт.
- Уникальный опыт: Zulal Wellness Resort by Chiva-Som – предлагает спокойное уединение от шума и суеты города.
Где поесть?
Традиционная кухня: Machboos (острое мясо с рисом), Karak Chai (пряный чай).
Лучшие рестораны
- Nobu Doha – фьюжн-кухня с видом на залив.
- Parisa – персидские блюда в шикарном интерьере.
- La Petite Maison – это элегантный и оживленный французско-средиземноморский ресторан со знаменитой кухней из свежайших продуктов.
- Jamavar – это роскошный мишленовский ресторан, предлагающий изысканную современную индийскую кухню в элегантной обстановке.
- IDAM от Алена Дюкаса — ресторан с Мишленовской звездой на пятом этаже Музея исламского искусства. Здесь подают современную арабскую кухню со средиземноморскими мотивами, а интерьер спроектирован известным дизайнером Филиппом Старком.
Когда ехать?
Лучшее время – ноябрь – апрель (температура +20…+28 °C).
Катар удивит вас контрастами и оставит незабываемые впечатления!