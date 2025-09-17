Катар – страна, где восточное гостеприимство встречается с современным комфортом, а древние традиции переплетаются с ультрасовременной архитектурой.

PAC Group подготовил чек-лист по идеальному отдыху в Катаре.

Что посмотреть?

1. Доха – сердце Катара

The Pearl-Qatar – искусственный остров с элитными виллами, яхтами и бутиками.

Souq Waqif – атмосферный рынок с пряностями, тканями и кафе под открытым небом.

Музей исламского искусства – шедевр архитектуры и сокровищница древних артефактов.

2. Пустыня – море песка и адреналин

Сафари по пустыне – дюны, катание на багги и ужин в бедуинском стиле под звездами.

Внутреннее море Хор-аль-Адаид – уникальный природный заповедник, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Форт Аль-Зубара – историческая военная крепость Катара, построенная в 1938 году, также в списке ЮНЕСКО.

Район Katara Cultural Village – центр искусства, театров и фестивалей с амфитеатром, планетарием, мечетями и даже собственным 1,5-километровым пляжем.

Где остановиться?

Отели 5+: The St. Regis Doha, Waldorf Astoria Lusail – сервис высшего класса.

Бутик-отели: Souq Waqif Boutique Hotels – аутентичность и комфорт.

Уникальный опыт: Zulal Wellness Resort by Chiva-Som – предлагает спокойное уединение от шума и суеты города.

Где поесть?

Традиционная кухня: Machboos (острое мясо с рисом), Karak Chai (пряный чай).

Лучшие рестораны

Nobu Doha – фьюжн-кухня с видом на залив.

Parisa – персидские блюда в шикарном интерьере.

La Petite Maison – это элегантный и оживленный французско-средиземноморский ресторан со знаменитой кухней из свежайших продуктов.

Jamavar – это роскошный мишленовский ресторан, предлагающий изысканную современную индийскую кухню в элегантной обстановке.

IDAM от Алена Дюкаса — ресторан с Мишленовской звездой на пятом этаже Музея исламского искусства. Здесь подают современную арабскую кухню со средиземноморскими мотивами, а интерьер спроектирован известным дизайнером Филиппом Старком.

Когда ехать?

Лучшее время – ноябрь – апрель (температура +20…+28 °C).

Катар удивит вас контрастами и оставит незабываемые впечатления!