Путь к экзотике: впервые можно улететь на Занзибар из Сочи

Впервые в зимнем сезоне 2025–2026 годов туроператоры запускают эксклюзивную программу перелётов на Занзибар не только из Москвы, но и с южного курорта.

Новый маршрут из Сочи будет обслуживать авиакомпания flydubai с комфортной стыковкой в Дубае. Время ожидания между рейсами составит порядка трёх часов. Первые вылеты запланированы на 17 ноября 2025 года, а затем на 19 января, 9 февраля и 2 марта 2026 года.

Важное преимущество для туристов – оптимальное расписание: прилёт на остров запланирован на утро, обратный вылет домой – на вечернее время, сообщает АТОР.

Стоимость путевки для двоих на 9 ночей варьируется от 320 тыс. до 850 тыс. рублей. Это зависит от звёздности отеля и выбранной системы – от «полупансиона» до «всё включено». Таким образом, у жителей юга России появилась уникальная возможность сменить зимние пейзажи на бирюзовые воды Индийского океана без длительных переездов в московские аэропорты.

